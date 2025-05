Neymar se aproxima de retorno ao Santos em meio a dúvidas sobre o futuro

O torcedor do Santos deve, enfim, ver Neymar novamente em campo. O camisa 10 está em reta final de recuperação após lesionar a coxa esquerda e deve ganhar minutos contra o CRB, nesta quinta-feira (22). As equipes se enfrentam em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, a volta do craque vem em um momento decisivo, já que o contrato está próximo do fim. Além disso, o jogador ainda alimenta a chance de voltar a jogar pela seleção.

Neymar tem contrato com o Santos até 30 de junho e ainda não decidiu se vai renovar. Ao mesmo tempo, existe uma grande expectativa se ele vai conseguir voltar a defender a Seleção Brasileira. Ele está na pré-lista de Carlo Ancelotti para os jogos das Eliminatórias em junho, contra o Equador e o Paraguai. Mas, para ser chamado, precisa provar que está recuperado de lesão e em bom ritmo.

O retorno à Seleção Brasileira era uma das metas de Neymar desde que voltou ao Santos. Neste meio tempo, ele foi convocado por Dorival Júnior, mas foi cortado por causa de uma lesão na coxa esquerda. Agora, estar na primeira lista de Carlo Ancelotti também seria uma forma de amenizar a frustração pelo período até aqui no Peixe. E isso pode ajudar na renovação.

Afinal, o Santos entende que será capaz de convencê-lo a fazer parte do projeto futuro e renovar com o craque por pelo menos até o final do ano. Em meio a isso, o Santos tenta contornar a crise por estar na zona de rebaixamento. Entretanto, uma conversa pela extensão do vínculo ainda não começou.

