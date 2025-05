Fortaleza x Retrô: onde assistir, escalações e arbitragem

Após arrancar um empate com o Retrô no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, o Fortaleza recebe o Azulão nesta quarta-feira (21) pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será na Arena Castelão, às 19h (de Brasília). Com o placar em 1 a 1, quem vencer se classifica para a próxima fase do torneio, mas em caso de um novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fortaleza

Após emendar grandes resultados, como o 4 a 0 sobre o Colo-Colo na Libertadores e 5 a 0 sobre o Juventude no Brasileirão, o Laion vem de um empate e uma derrota na temporada. O revés, aliás, foi por 3 a 0 para o Vasco pela nona rodada do campeonato nacional. Agora, porém, o Fortaleza precisa de uma vitória em casa para avançar na Copa do Brasil.

Para buscar o resultado, o técnico Vojvoda não poderá contar com o elenco completo. Com uma lista extensa no departamento médico, o clube divulgou que Moisés terá o prazo para recuperação da posterior da coxa esquerda prolongado. Além disso, Rodrigo seguirá sem estrear no clube e Lucas Sasha passou por cirugia no antebraço. Por fim, Diogo Barboza e Zé Welison também desfalcam a equipe.

Como chega o Retrô

Depois de uma sequência de três jogos sem vencer, o Retrô bateu o Itabaiana no último domingo (18), por 1 a 0, pelo Brasileirão Série C. No campeonato, aliás, ocupa a 12º colocação. Como deixou a vitória escapar nos últimos minutos do jogo da ida, terá que vencer fora de casa para garantir a classificação no tempo normal. Uma derrota elimina a Fênix. Para o duelo, porém, o Azulão segue com uma extensa lista de desfalques. São eles: Paulo Ricardo, Denilson, Gedeilson, Luiz Henrique, Fabinho, Sávio e Fernandinho.

FORTALEZA X RETRÔ

3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data e horário: 21/05/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo, Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Gastón Ávila (Bruno Pacheco); Rossetto (Emiliano Martínez), Pol Fernández, Pochettino; Marinho, Breno Lopes, Lucero (Deyverson). Técnico: Juan Vojvoda

RETRÔ: Fabián Volpi; Bruno, Claudinho, Rayan e Salomão; Jonas, Richard Franco e Radsley; Mike (Iba Ly), Maycon Douglas e Fialho. Técnico: Wires Souza

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

