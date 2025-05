Fluminense terá pontos de encontro e ‘Clínica do Futebol’ durante o Mundial

Além disso, o clube carioca idealizará uma “Clínica do Futebol” na cidade, para crianças e adolescentes. Trata-se, portanto, de um dia inteiro de treinamentos e jogos para crianças de 4 a 14 anos. O foco é aproximar o público brasileiro e americano do Fluminense.

Dessa forma, o evento acontece no Riverside Park, em Manhattan. Por lá, pais poderão levar seus filhos, assim como moradores locais, durante a realização do torneio e haverá o sorteio de uma camisa do Flu.

Percurso do Tricolor no Mundial

O Tricolor é cabeça de chave do Grupo F. A equipe estreia na competição diante do Borussia Dortmund-ALE, no dia 17 de junho, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.

Depois, o Tricolor enfrenta o Ulsan-COR, no dia 21 de junho, às 18h (19h de Brasília), também em Nova York. Por fim, encerra sua participação na primeira fase diante do Mamelodi Sundowns (AFS). O confronto acontece dia 25 de junho, às 15h (16h de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

