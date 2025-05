Ex-Fluminense celebra prêmio de melhor lateral-esquerdo do Escocês: ‘Gratificante’

Revelado nas divisões de base do Fluminense, o lateral-esquerdo Jefté, que atualmente defende as cores do Rangers, se destacou no Campeonato Escocês. Nesse sentido, o jovem ganhou a premiação de melhor jogador de sua posição na temporada, com 33 partidas na Scottish Premiership, com um gol e quatro assistências.

“Estou muito feliz, é muito gratificante. Eu fui parabenizado por ser o melhor lateral-esquerdo da temporada, e isso é algo que não tem preço. Não tenho palavras para descrever. Minha trajetória inteira, desde que eu cheguei, foi sempre com o intuito de procurar saber mais e entender mais a minha posição. E o que devo fazer dentro de campo para ajudar meus companheiros”, disse.

“Chegar no fim da temporada e ver que deu certo é gratificante. Consegui me tornar um outro jogador, um jogador melhor que aprendeu mais e que entendeu mais. Esse começo de ano no Rangers foi maravilhoso, muito especial, mesmo que nosso intuito fosse chegar às finais e conquistar títulos, o que infelizmente não aconteceu”, acrescentou. Destaque e futuro promissor Aos 21 anos, o atleta esteve em campo, entre competições locais e continentais, em 52 jogos na temporada, 47 como titular. Na entrevista, ele citou que não tem palavras para descrever o grupo de jogadores que encontrou nos Rangers. “Na temporada como um todo, eu tenho tido muita felicidade. Cada dia que tive com meus companheiros treinando e jogando, aprendi muito com eles. Eles sempre querem me ensinar por eu ter chegado agora. Não tenho palavras para descrever esse elenco”, frisou “Quando um não está bem, eles não te jogam ainda mais para baixo. Te ajudam e apoiam. Isso que estou vivendo é um sonho, é algo que eu não imaginava viver tão cedo. Apesar de ter só 21 anos, joguei uma competição europeia contra grandes clubes. Estou bastante feliz e realizado pelo o que tenho feito até agora. Isso é fruto do trabalho e da perseverança que tenho”, concluiu.

