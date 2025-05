Galvão Bueno retorna com ‘pé na porta’ e atrai números surpreendentes à Band

O programa ‘Galvão e Amigos’, exibido nas noites de segunda-feira, impulsionou significativamente a audiência da Band. Isso porque a atração fez a emissora crescer 60% no público das classes A e B, além de figurar entre os três mais assistidos por esse segmento na TV aberta. A exibição só perde para Fórmula 1 e para novela ‘Vale Tudo’, da Globo.

Apesar de registrar apenas um ponto de audiência na Grande São Paulo, conforme dados do Kantar Ibope, o programa se destaca pelo perfil qualificado de seu público. No digital, o desempenho também chama atenção. As transmissões do canal no Youtube somam, em média, 500 mil visualizações por episódio. Números estes que superam outras atrações esportivas.

Somando redes sociais e outras plataformas, os conteúdos relacionados ao programa já alcançaram mais de 1,3 bilhão de impressões espontâneas. Só o vídeo no qual Galvão criticou o então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, gerou 22 milhões de visualizações. O próprio narrador afirmou que o programa “já é um grande sucesso” e representa “uma oportunidade de levar conteúdo esportivo de alto nível à TV aberta”.

Retorno de Galvão Bueno à Band

O retorno, oficializado em março, marcou um reencontro com a emissora onde trabalhou entre 1977 e 1981. Em sua apresentação, o narrador declarou que “era o momento de uma mudança”. “Não poderia existir uma [mudança] melhor. Quando saiu a frase ‘vou voltar para casa’, deu tudo certo”, declarou o locutor.

A ideia do locutor em seu retorno se baseou na ânsia de reviver o formato que consagrou sua carreira junto à narração. Ou seja, debates esportivos cercados por figuras históricas do esporte. Casagrande, Mauro Neves e Falcão estão entre os convidados fixos da atração, que vai ao ar às segundas-feiras, às 22h30.

Projeto nasce de conversa informal

O diretor esportivo da Band, Denis Gavazzi, revelou à coluna Splash, do UOL, que o projeto surgiu a partir de uma conversa informal ainda no fim de 2024. O canal e o narrador seguiram trocando ideias até o Natal, quando concluíram a viabilidade da proposta. Letícia Bueno, filha do comunicador, teve papel decisivo ao sugerir o elenco que compõe a atração.

Segundo Gavazzi, a empresa estipulou metas comerciais ambiciosas para o programa e as atingiu rapidamente. Cinco grandes marcas fecharam patrocínio: Betnacional, Texaco, Amazon, General Motors e Bajaj. As partes também acordaram uma divisão de lucros da atração, que já apresenta “resultados superiores aos esperados” nas palavras da direção.

Conforme análise publicada pela Folha de S.Paulo, Galvão e Amigos consolidou-se como um dos principais produtos da emissora no recorte de público mais valorizado pela publicidade. Atualmente, ocupa o posto de programa com maior audiência da Band entre os telespectadores de classe AB, tornando-se peça central na estratégia de reposicionamento da emissora no mercado de conteúdo esportivo.