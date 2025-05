Grêmio tem missão ‘quase’ impossível para avançar na Copa do Brasil

Grêmio precisará conquistar um triunfo por dois ou mais gols de diferença pela sexta vez no ano para garantir classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O Grêmio tem o indigesto desafio de vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar na Copa do Brasil. Afinal, o CSA conquistou um triunfo, de virada, por 3 a 2, no jogo de ida, em Maceió. O questionamento é se o time terá a competência de alcançar este feito em meio ao desempenho irregular e cenário de desconfiança sobre o elenco.

O Tricolor Gaúcho conquistou uma vitória por dois gols ou mais de vantagem somente em cinco dos 29 jogos disputados nesta temporada – apenas 17%. A última vez que o Grêmio alcançou o feito foi no começo de abril. Na oportunidade, os gaúchos superaram o Atletico Grau, na Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Os outros quatro triunfos com vantagem de dois ou mais gols foram no Campeonato Gaúcho.

Temores e esperança para a missão do Grêmio em avançar na Copa do Brasil

O receio do torcedor é que sob o comando de Mano Menezes o time ainda não venceu por dois gols de diferença. Além disso, a dificuldade em sustentar vantagens, até mesmo pela fragilidade defensiva é um ponto que causa preocupação. Por outro lado, como o CSA é um adversário de nível inferior, já que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e traz esperança.

Mesmo assim, o histórico do Grêmio contra oponentes mais frágeis nesta edição da Copa do Brasil não é empolgante. Isso porque até conquistou classificações nas etapas anteriores contra São Raimundo-RR e Athletic, de Minas Gerais. Contudo, não teve autoridade e a vaga veio somente nas disputas de pênaltis. Uma vitória por apenas um gol de diferença levará a definição da vaga novamente para a marca fatal. Um empate ou derrota significa a eliminação.

Vitorias do Imortal por dois ou mais gols de diferença na temporada

. Grêmio 4×0 Caxias – Campeonato Gaúcho – 26 de janeiro;

. Monsoon 0x3 Grêmio – Campeonato Gaúcho – 29 de janeiro;

. Grêmio 5×0 São Luiz – Campeonato Gaúcho – 1º de fevereiro;

. Imortal 5×0 Pelotas – Campeonato Gaúcho – 11 de fevereiro;

. Grêmio 2×0 Atlético Grau – Sul-Americana – 8 de abril

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.