Boca Juniors, em crise profunda, se volta para o Mundial de Clubes

Na última segunda-feira (19), Boca Juniors e Independiente se enfrentaram pelas quartas de final do Apertura argentino onde a representação de Avellaneda levou a melhor. Mesmo jogando em La Bombonera, os comandados pelo técnico Julio Vaccari venceram por 1 a 0 e se qualificaram para enfrentar o Huracán na semifinal.

Além de qualificar o Independiente, o lindo tento de Álvaro Angulo também serviu para intensificar o clima de tensão vivido pelos lados de La Boca. Isso porque, mais uma vez, vaias aos atletas e cantos de críticas também para a diretoria boquense foram ouvidos nas arquibancadas.

Mesmo quando o time se classificou nas oitavas de final, diante do Lanús, nas penalidades, uma pequena porção de fãs do Boca Juniors já mostrava seu descontentamento com os desempenhos da equipe. Algo, aliás, que o presidente do clube, Juan Román Riquelme, tentou contemporizar em entrevista.

“(Os torcedores) Eu os amo muito, que desfrutem. Nós vamos ficar bem, não deixem que isso (o momenro ruim) encham suas cabeças”, disse o mandatário antes do congresso da FIFA, na última semana, em Assunção, onde esteve presente.

(In)tranquilo

Apesar das palavras com aparente tranquilidade diante do momento difícil, a transmissão de Boca Juniors e Independiente captou um Riquelme bastante inquieto durante a derrota da equipe em seus domínios. Especialmente, nos minutos finais do confronto, momento onde os primeiros gritos de protesto surgiam nas arquibancadas de La Bombonera.

Vale lembrar que, desde o último dia 29 de abril, o Boca está sem um técnico efetivo em razão da demissão de Fernando Gago. Com isso, Mariano Herrón tem sido o comandante da equipe em caráter interino enquanto o clube trabalha para a chegada de um novo nome.

Com a eliminação no Apertura, o próximo jogo da equipe argentina será pela estreia da fase de grupos do Mundial de Clubes. Integrante do Grupo C, ao lado de Auckland City, Bayern de Munique e Benfica, a primeira partida boquense no torneio será em 16 de junho, frente ao Benfica, às 19h (de Brasília). A saber, o compromisso vai acontecer no Hard Rock Stadium, em Miami.

