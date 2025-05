Bahia x Paysandu: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia recebe o Paysandu nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro duelo, no Pará, o Esquadrão de Aço levou a melhor e venceu por 1 a 0. Portanto, um empate classifica o time baiano, enquanto o Papão precisa vencer por dois gols de diferença para se garantir nas oitavas de final do torneio ainda no tempo normal da partida.

Onde assistir

A partida terá transmissão do serviço de streaming Amazon Prime Video.

Como chega o Bahia

Após três derrotas consecutivas, pela Libertadores e Brasileirão, o Esquadrão reencontrou o caminho das vitórias ao vencer o clássico contra o Vitória no último domingo (18), por 2 a 1, pelo campeonato nacional. A equipe de Rogério Ceni, portanto, chega mais confiante para o duelo contra o Paysandu em casa. Ainda mais considerando a vantagem do empate.

Assim, há a possibilidade do treinador poupar alguns jogadores no duelo. De acordo com atualizações do departamento médico do clube, o lateral-direito Santiago iniciou fase de transição e Ademir fez trabalhos na academia. Além disso, Rezende e Kanu trabalharam na fisioterapia.

Como chega o Paysandu

Em 19º lugar da Série B, o time paraense não vive boa fase. Aliás, perdeu a final do Parazão para o Remo no início do mês e, após a derrota, ficou duas vezes apenas no empate – contra o América-MG fora de casa e contra o Goiás, dessa vez, como mandante. A próxima missão não é fácil, afinal, precisa vencer o Bahia por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Se triunfar por um placar magro, a decisão vai para os pênaltis.

Para piorar a situação, a equipe conta com uma extensão lista de desfalques. Sete jogadores se encontram no departamento médico: Borasi, Marlon, Quintana, Delvalle, Dudu Vieira, Kevyn e Edinho. Os últimos dois com lesões graves no joelho.

BAHIA X PAYSANDU

3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data e horário: 21/05/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Onde assistir: Amazon Prime Video

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Erick), David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Michel Araújo, Acevedo, Jean Lucas e Cauly; Kayky e Lucho Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Edílson (Bryan), Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; André Lima, Leandro Vilela e Matheus Vargas; Nicolas, Rossi e Benítez. Técnico: Luizinho Lopes

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

