Palmeiras não assina manifesto que exige mudanças no estatuto da CBF

Palmeiras não assina manifesto de clubes que exige mudanças do estatuto da CBF

O Palmeiras decidiu não assinar o manifesto dos clubes divulgado na segunda-feira (19). Em nota divulgada recentemente nas redes sociais, os clubes da Liga Forte União (LFU) e da Libra listaram oito pedidos de mudança no estatuto da CBF. O Verdão, por sua vez, é um dos poucos que não aderiu o movimento. A informação foi divulgada primeiramente pelo ‘Uol’.

Os clubes cobram algumas mudanças no estatuto da CBF como regras de Fair Play financeiro, e criação da Liga. Contudo, o Palmeiras entende que o momento não é de cobrança ao possível novo presidente da CBF. Samir Xaud deve ser eleito o novo mandatário da entidade máxima do futebol brasileiro nos próximos dias.

A presidente Leila Pereira é uma das entusiastas da candidatura de Samir Xaud e quer dar tranquilidade ao novo presidente da CBF neste início.

Samir Xaud obteve apoio de apenas 10 dos 40 times que integram o colégio eleitoral do pleito. Contudo, ele conseguiu a assinatura de 25 das 27 federações, viabilizando a chance de outro candidato. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, não conseguiu inscrever sua chapa.

Aliás, as eleições na CBF dão peso maior às federações, tanto na inscrição de chapas, quanto na contagem de votos. Assim, para concorrer, é necessário o apoio de pelo menos oito entidades estaduais e cinco clubes. No pleito, times da Série A têm peso 2, e as equipes da Série B têm peso 1.

