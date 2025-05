São Paulo adota lema de ‘cinco finais’ antes de pausa para o Mundial

O São Paulo adotou o lema de ”cinco finais” antes da pausa para o Super Mundial de Clubes, que vai paralisar o futebol brasileiro por um mês. O Tricolor terá cinco jogos de caráter decisivo para o clube alcançar seus objetivos no primeiro semestre e conseguir planejar o restante da temporada com mais tranquilidade.

Nesta terça-feira (20), o São Paulo inicia sua sequência de ”finais” contra o Náutico. O embate acontece no estádio dos Aflitos, em Pernambuco, às 21h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com a vantagem construída no Morumbis por 2 a 1, o Tricolor joga pelo empate para avançar.

Depois, os quatro jogos seguintes tem um caráter ainda mais decisivo. A principal preocupação é o Campeonato Brasileiro. Afinal, o São Paulo não começou bem a competição e no momento está no 11° lugar, com 12 pontos. Contudo, na rodada passada, chegou a estar na zona de rebaixamento.

Neste período antes da pausa, o São Paulo enfrenta Mirassol (no Morumbis), Bahia (na Fonte Nova) e Vasco (no Morumbis). O Tricolor entende que é importante vencer, pelo menos, todos os jogos em casa para poder ter uma pausa tranquila. Além disso, estar longe da zona de rebaixamento e mais perto dos times na ponta.

Em meio aos jogos do Brasileirão, o São Paulo ainda tem um último compromisso pela Libertadores. O Tricolor encara o Talleres, no Morumbis, precisando de apenas um empate para conseguir a primeira colocação do Grupo D. O triunfo é fundamental para a equipe garantir a vantagem de mandar seus jogos em casa, no mata-mata da competição continental.

