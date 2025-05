Vini Jr convoca Jorginho a jogar no Flamengo: ???Te esperamos???

Próximo de deixar o Arsenal e assinar com o Flamengo, o volante Jorginho recebeu a “convocação” de Vini Jr a defender o clube carioca. O atacante do Real Madrid, cria do Ninho do Urubu, comentou em uma publicação do jogaddor nas redes sociais, mostrando ansiedade em vê-lo em ação pelo Rubro-Negro.

“Te esperamos no Mengo!”, escreveu Vini Jr em vídeo publicado pelo Jorginho após o último jogo do Arsenal no Emirates Stadium, no último domingo (18).

A interação de Vini Jr nas redes sociais, afinal, mostra o otimismo do elenco com a chegada do volante. Ele será peça-chave do treinador para reforçar tanto a marcação quanto a construção de jogadas no meio-campo.

Jorginho, até o momento, é nome mais próximo de reforçar o Flamengo. O clube carioca já encaminhou um acordo com o volante com passagens pela seleção da Itália, Napoli-ITA e Chelsea-ING.

Aos 33 anos, Jorginho tem contrato com o Arsenal até o fim da atual temporada europeia. Assim, deve ser oficializado como reforço do Flamengo e chegar ao Rio de Janeiro no início de junho. Por fim, a janela de transferências para o Mundial de Clubes estará aberta entre os dias 2 e 10 de junho.

