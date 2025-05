Mano estuda opções para escalar pontas do Grêmio em decisão contra o CSA

O Grêmio tem pela frente um confronto decisivo contra o CSA, nesta terça-feira (20), na Arena, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como está em desvantagem no placar agregado, a tendência é de que o time vá a campo com suas principais peças. Assim, Cristian Olivera provavelmente começará a partida. Mano, no entanto, ainda tem dúvida na ponta direita.

Olivera nem sequer esteve entre os relacionados na derrota, de virada, por 2 a 1 para o São Paulo. Isso porque o uruguaio não tinha condições de atuar, por causa de uma gastroenterite. O camisa 99 teve tempo hábil de se recuperar e tem condições de retornar aos titulares

A principal dúvida do técnico Mano Menezes está na ponta direita. Afinal, Amuzu e Alysson concorrem pela vaga. A propósito, Aravena, que substituiu Cristian Olivera, ou Pavón podem ser alternativas. O chileno e o argentino, na verdade, representariam um teste, pois atuam preferencialmente pela esquerda.

Mano pode fazer experiências no ataque do Grêmio

Ou seja, neste eventual cenário, o comandante sairia do esquema 4-4-2 e retomaria a formação de sua preferência, o 4-4-3. Assim, Monsalve possivelmente permanecerá na equipe titular, mas deve retornar a sua posição de origem, um meio-campista centralizado.

Neste cenário, o provável time titular do Grêmio para o embate com o CSA é: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Villasanti, Dodi, Monsalve; Alysson (Amuzu), Cristian Olivera e Braithwaite.

O Grêmio necessita da vitória neste jogo. Isso porque o CSA venceu, de virada, por 3 a 2, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Rei Pelé, em Maceió. Portanto, o Tricolor Gaúcho garantirá a classificação somente com uma vitória por dois gols de vantagem. Caso conquiste um triunfo por apenas um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Um empate ou nova derrota representa a eliminação.

