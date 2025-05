Esposa de Ronaldo Fenômeno pede ‘vergonha na cara’ a ex-volante apoiador da eleição na CBF

A empresária Celina Locks, esposa de Ronaldo Fenômeno, rebateu o posicionamento do ex-volante Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) através das redes sociais. Isso porque o dirigente publicou uma carta em defesa da eleição na Confederação Brasileira de Futebol em seu Instagram.

Celina referiu-se ao conteúdo como “discurso barato” e questionou a legitimidade da nota. “Fale por você! Só você assina essa carta. Agora que o seu chefe da FPF se candidata, você vem com esse discurso barato de democracia e transparência! Tenha dó e vergonha na cara!”, escreveu a empresária em um comentário. Por fim, declarou que dirigente “não representa nenhum campeão mundial dentro desse sistema em que se encontra”.

A crítica ocorreu justamente no momento em que Samir Xaud formalizou sua candidatura à presidência da CBF. O mesmo dirigente havia sugerido, meses antes, o nome de Mauro Silva como possível vice na eventual chapa de Ronaldo — que chegou a articular sua entrada na disputa, mas recuou após não obter apoio suficiente das federações estaduais.

Alinhamento com a visão de Ronaldo

As declarações de Celina ecoam o posicionamento adotado pelo Fenômeno nos últimos dias. O ex-jogador classificou a eleição da CBF como um processo viciado e disse tratar-se de “tudo farinha do mesmo saco”. Em entrevista ao ‘BandSports’, ele defendeu mudanças estruturais no estatuto e afirmou que, enquanto o poder estiver concentrado nas mãos das 27 federações, o futebol brasileiro continuará estagnado.

“Se não mudar o estatuto, essa palhaçada vai continuar. Muda a página, mas o livro é o mesmo”, declarou o ex-atacante.

Ronaldo também lembrou que tentou viabilizar uma candidatura ao cargo máximo da CBF, mas sofreu rejeição de 23 das 27 federações. Na época, a FPF havia sinalizado apoio nos bastidores, mas acabou votando pela aclamação de Ednaldo Rodrigues. A situação mudou com a decisão judicial que o removeu do posto e invalidou seu estatuto vigente.

Presidência da CBF

Samir Xaud, médico de 41 anos e faixa preta de jiu-jitsu, tornou-se candidato único à presidência da CBF após articulação de bastidores liderada por dirigentes das federações estaduais. A decisão foi tomada logo após o afastamento de Ednaldo Rodrigues, determinado pela Justiça do Rio.

O apoio a Samir contou com a adesão formal de 25 federações e dez clubes das Séries A e B. Palmeiras, Vasco, Grêmio e Botafogo representaram a elite do futebol nacional na base de apoio, enquanto Remo, Paysandu, CRB, Criciúma, Amazonas e Volta Redonda completaram a lista dos clubes da segunda divisão.

A escolha do dirigente de Roraima ganhou força devido ao seu perfil conciliador e à ausência de rejeição entre os demais cartolas. Mesmo sem exercer formalmente a presidência da federação estadual, ele já representava o pai, Zeca Xaud, em reuniões da CBF, e assume a gestão da entidade a partir de 2027.

A nova chapa, que será eleita no domingo (25), inclui nomes estratégicos nos bastidores da Confederação. Fernando Sarney, interventor e ex-integrante do Conselho da Conmebol, retorna a cargos internacionais. Flavio Zveiter deve liderar projetos técnicos, incluindo a implementação do fair play financeiro. Ricardo Gluck Paul assumirá a comunicação e o marketing, enquanto Michelle Ramalho se tornará a primeira mulher vice-presidente da CBF.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.