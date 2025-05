Santos iguala seca de gols que aconteceu no ano do rebaixamento

O Santos passa por uma grande crise no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe soma cinco pontos após nove rodadas disputadas e está na penúltima colocação. Mais do que a posição na tabela, o Peixe igualou um feito que aconteceu apenas no ano de seu rebaixamento: não marca um gol há três jogos.

Nas últimas três rodadas do Brasileirão, o Santos perdeu para o Grêmio por 1 a 0, empatou por 0 a 0 com o Ceará e sofreu nova derrota, para o Corinthians, por 1 a 0. Nenhuma vez nesta temporada ou no ano de 2024, o Peixe ficou tanto tempo sem marcar um gol por três duelos consecutivos.

A última vez aconteceu em 2023, justamente no ano do rebaixamento e em duas oportunidades. A primeira envolveu duas partidas do Brasileirão e uma da Sul-Americana em abril. Empate com o Atlético-MG e Deportes Iquique por 0 a 0, além de uma derrota para o Grêmio por 1 a 0.

Além disso, na mesma temporada, o Peixe engatou três derrotas seguidas no Brasileirão contra times mineiros: 2 a 0 para o Atlético Mineiro, 2 a 0 para o América-MG e 3 a 0 para o Cruzeiro.

A última vez que o Santos marcou um gol foi contra o CRB, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A melhora do sistema ofensivo, aliás, é uma das prioridades do trabalho de Cleber Xavier.

“Eu prometo trabalhar. Trabalhei muito com Tiquinho e o Deivid. É buscar finalizar mais, buscar acertar mais o gol, mas, principalmente, trabalhar mais a finalização. Ter essa paciência, essa calma, nos penúltimo e último toques e na finalização. É trabalho, não tem outra forma”, disse o treinador.

Campanha ruim do Santos no Brasileirão

Para efeito de comparação, é o pior início de campanha do Santos em uma edição do Brasileirão na era dos pontos corridos, desde 2003. O time está na penúltima colocação, somente à frente do Sport, que tem dois pontos.

Assim, para encerrar a seca de gols e voltar a vencer no ano, o Peixe encara o CRB, nesta quinta-feira (22), em Maceió, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.