Brasil é o segundo pais com maior diferença de salários entre torcedores e jogadores

Jogar futebol profissionalmente rende bons frutos para os atletas, uma vez que o esporte é supervalorizado, principalmente no Brasil. Aliás, um estudo do Bola Vip indica que atualmente um torcedor brasileiro médio recebe por ano apenas 0,95% do salario anual médio de um jogador da Série A do Brasileiro.

Assim, a discrepância nos valores coloca o Brasil como o segundo país com o maior abismo entre os salários dos jogadores e os salários da torcida. Em primeiro fica a Arábia Saudita, cuja liga nacional tem os maiores salários do mundo. Dessa forma, um saudita na arquibancada ganha 0,42% do salário de um jogador da liga ao longo de um ano.

LEIA MAIS: São Paulo adota lema de ‘cinco finais’ antes de pausa para o Mundial

Por outro lado, estão os Estados Unidos. Por lá, os jogadores da Major League Soccer (MLS) e “pessoas normais” estão mais próximas: a diferença de salário anual está na casa de 23,23%. No Brasil, um torcedor com o salário anual médio precisaria de 104 anos para ganhar o que um jogador de futebol recebe em um.

Confira a lista abaixo:

1 – Arábia Saudita: torcedor recebe 0,42%

2 – Brasil: torcedor recebe 0,95%

3 – Espanha: torcedor recebe 1,35%

4 – Inglaterra: torcedor recebe 1,40%

5 – Turquia: torcedor recebe 1,66%

6 – Itália: torcedor recebe 1,81%

7 – França: torcedor recebe 3%

8 – Alemanha: torcedor recebe 3,37%

9 – Portugal: torcedor recebe 4,86%

10 – Holanda: torcedor recebe 8,11%

11 – Estados Unidos: torcedor recebe 23,23%

Metodologia

O Bolavip Brasil considerou o salário médio anual pago nas 11 ligas ligas nacionais acima, de acordo com o site especializado Capology. Em seguida, cruzou os números com dados oficiais dos países, disponibilizados no site Statista.com. No caso do Brasil, portanto, foram considerados os últimos dados do IBGE.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.