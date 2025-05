Viña se aproxima de retorno aos gramados pelo Flamengo

O retorno de Matias Viña já está em contagem regressiva no Flamengo. Há possibilidade do jogador ficar à disposição para o jogo contra o Deportivo Táchira, no dia 28, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. No entanto, ele ainda passará por testes, mas existe otimismo no Ninho do Urubu. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A previsão mais otimista aponta para um possível retorno de Viña na partida contra o Palmeiras, marcada para o dia 25 de maio, às 16h, no Allianz Parque. Contudo, a comissão técnica e departamento médico adotam cautela para a volta do atleta.

O uruguaio não entra em campo desde 11 de agosto de 2024, quando o jogador sofreu lesões graves e precisou passar por cirurgia. A lesão afetou o menisco e o ligamento cruzado anterior do joelho direito, ou seja, foi considerada gravíssima. Já são mais de oito meses afastado dos gramados.

De lá para cá, o lateral-esquerdo passou por longo período de readaptação e fisioterapia no joelho. No momento, os trabalhos específicos na academia ainda fazem parte da rotina, mas dividem o tempo com a transição. Viña, aliás, já treina no campo do Ninho do Urubu.

Por enquanto, Viña segue em recuperação. O próximo compromisso do Flamengo será nesta quarta-feira (21), quando Filipe Luís e companhia enfrentam o Botafogo-PB, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro precisa de apenas um empate para avançar às oitavas de final da competição.

