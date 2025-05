STJD pune Zubeldía e ele desfalcará o São Paulo por duas rodadas

Nesta terça-feira (20), o técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, recebeu uma suspensão de dois jogos da Quinta Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Ele foi julgado pela expulsão na segunda rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG, no Mineirão.

Zubeldía, aliás, reclamou acintosamente após um lance em que considerou que o defensor Lyanco, do Galo, deveria ter recebido cartão por uma falta em Ferraresi. Segundo a súmula de Ramon Abatti Abel, o técnico do São Paulo invadiu o campo — atitude proibida — e precisou ser contido pelos próprios jogadores.

Contudo, no regulamento, Zubeldía cumpriu suspensão automática na rodada seguinte e ficou fora da área técnica. Neste sábado (24), não comandará a equipe contra o Mirassol por receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Grêmio. Assim, a suspensão aplicada pelo STJD será cumprida no jogo contra o Bahia, no dia 31 de maio, na Fonte Nova, em Salvador. Nessas ausências, o auxiliar Maxi Cuberas assume o time.

O São Paulo, portanto, venceu o Grêmio de virada no Morumbis e ocupa a 11ª colocação, com 12 pontos. Além do Brasileirão, o clube divide as atenções com a Copa do Brasil e a Libertadores.

