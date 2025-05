Al-Hilal pretende contratar Inzaghi para o lugar de Jorge Jesus

Arábia quer contar com Inzaghi no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Marco Luzzani/Getty Images))

Em busca de um substituto para Jorge Jesus, o Al-Hilal tem Simone Inzaghi como principal alvo. O técnico comanda a Inter de Milão e está na final da Champions League. A decisão será contra o PSG, no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha.

Segundo a imprensa italiana, o clube saudita prepara uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) por ano. Eles consideram a oferta “monstruosa”. A negociação é conduzida por Fahad Bin Saad Bin Nafel, presidente do Al-Hilal. Ele esteve em Milão, em abril, e está confiante no acerto com Inzaghi.

Aos 49 anos, o treinador pode deixar a Inter para assumir o Al-Hilal no Mundial de Clubes. A competição será entre junho e julho, nos Estados Unidos. Inzaghi está no comando da equipe italiana desde 2021. Venceu o Campeonato Italiano em 2023/2024, além de duas Copas da Itália e três Supercopas. São 215 jogos, com 140 vitórias, 41 empates e 34 derrotas.

A Inter também segue viva no Campeonato Italiano. Na última rodada, precisa vencer e torcer por um tropeço do Napoli para conquistar o título.

