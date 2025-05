América-MG x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O América-MG recebe o Corinthians nesta quarta-feira (21), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. As Spartanas estão na sétima colocação da tabela, com 16 pontos, enquanto o tual campeão aparece na segunda colocação, somando 22. Com sete pontos de distância para o líder Cruzeiro, o Timão precisa vencer para tentar encurtar essa diferença.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal fechado Sportv.

Como chega o América-MG

Após três vitórias consecutivas, as meninas do América-MG não venceram nos dois jogos em sequência fora de casa – perdeu de 2 a 0 para o Bragantino e, por fim, empatou em 1 a 1 com o Real Brasília. Agora, para subir na tabela e ficar ainda mais próximo da classificação, precisa aproveitar o fator casa e arrancar os três pontos do time paulista.

Como chega o Corinthians

As Brabas chegam embaladas após nove jogos de invencibilidade, com destaque para os últimos dois triunfos: 3 a 0 no clássico contra o Santos fora de casa e, como mandante, 4 a 0 sobre o Sport. Para a próxima partida, porém, o time paulista terá alguns desfalques certo. Afinal, as laterais Gi Fernandes e Tamires receberam o terceiro contão amarelo no último jogo e vão cumprir suspensão no duelo.

AMÉRICA-MG X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro Feminino – 12ª rodada

Data e horário: 21/05/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Jacará, Sete Lagoas (MG)

Onde assistir: Sportv

AMÉRICA-MG: Taluane; Laís Giacomel, Maiara, Mimi, Ilana, Ana Flávia, Iara, Rafa Levis, Radija, Emily Arias e Pimenta. Técnico: Jorge Victor

CORINTHIANS:Nicole, Thais Ferreira, Andressa, Gabi Zanotti, Mariza, Paulinha, Duda Sampaio, Jaqueline, Vitória, Juliette e Ariel. Técnico: Lucas Piccinato

Árbitro: Andressa Hartmann (RS)

Assistentes: Suellen das Graças Gonçalves Silva (MG) e Erica Mara da Silva Lopes (MG)

