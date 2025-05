Vasco x Operário, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Depois do triunfo sobre o Fortaleza, o Vasco vira a chave para disputar uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Assim, a equipe carioca mede forças , nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), com o Operário-PR, em São Januário. No jogo de ida, os times ficaram no empate por 1 a 1, em Ponta Grossa. Quem vencer avança às oitavas de final, mas se persistir em um novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

A Voz do Esporte, como de praxe, transmite a partida ao vivo, a partir de 17h30. O trio CCC está escalado para o prélio. Christian Rafael, com sua voz inconfundível, narra o embate. Cleiton Santos agrega comentários sempre pertinentes ao evento. Por fim, Christopher Henrique completa a equipe com suas reportagens diferenciadas.