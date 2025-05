Sorteio do mata-mata de Libertadores e Sul-Americana já tem data

Nesse momento, a fase de grupos tanto da Libertadores como da Sul-Americana ainda tem uma rodada a ser disputada. Porém, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) já determinou a data de sorteio para o mata-mata dos dois principais torneios entre clubes do continente.

O evento para determinar os enfrentamentos vai acontecer no próximo dia 2 de junho, às 12h (de Brasília). Como de praxe, o palco escolhido foi a sede da entidade, em Luque, no Paraguai. Na oportunidade, os dois torneios já terão seus panoramas definidos, pois a última rodada está marcada entre os dias 27, 28 e 29 de maio.

No caso da Libertadores, seis equipes tem presença garantida no evento. São os casos de Palmeiras, Peñarol, Racing, River Plate, São Paulo e Vélez Sarsfield. No caso do Alviverde, aliás, ele também tem assegurada a melhor campanha geral. Algo que, por consequência, traz o benefício de sempre decidir os confrontos como mandante até uma possível presença na semifinal. A saber, todos os outros representantes brasileiros (Bahia, Botafogo, Flamengo e Internacional) tem chances de avanço.

Em relação a Sul-Americana, são onze os clubes com presença garantida na sequência do torneio. Tanto de maneira direta para as oitavas de final como para o playoff contra equipes provenientes da Liberta.

Dentre as chaves do torneio, estão classificados Cienciano, Fluminense, Grêmio, Godoy Cruz, Huracán, Lanús, Mushuc Runa, Once Caldas, Palestino e Universidad Católica de Quito. Vindo da Libertadores, um dos terceiros colocados é o San Antonio Bulo Bulo. No que se refere aos brasileiros, Corinthians, Vitória e Vasco chegam vivos na rodada derradeira. Nesse recorte, apenas o Cruzeiro está matematicamente fora do torneio continental.

As finais continentais estão previstas para ocorrer entre os dias 22 (Sul-Americana) e 29 de novembro, no caso da Libertadores. Enquanto a cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, vai abrigar a decisão da Sula, a capital peruana (Lima) vai sediar o confronto decisivo da Liberta.

