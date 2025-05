Athletico-PR x Brusque, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

O Athletico Paranaense recebe o Brusque nesta terça-feira (20), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, empate em 0 a 0 em Santa Catarina. Portanto, quem vencer avança para a próxima fase do torneio. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. Confira as principais informações do duelo.

A partir de 18h, a Voz do Esporte entra ao vivo para transmitir a peleja. Aldo Luiz já está de prontidão para narrar o embate. Ele terá o suporte de Rodrigo Seraphim nos comentários e David Silva na reportagem.

