Santos segue preparação contra o CRB com Neymar em campo

O Santos deu mais um passo em sua preparação para o duelo contra o CRB, na próxima quinta-feira (22/5), às 21h30, no estádio Rei Pelé, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Cléber Xavier comandou um treino técnico, com ações de ataque contra defesa. Contudo, a grande novidade da atividade foi Neymar.

O camisa 10 participou normalmente da atividade. Recuperado de um problema na coxa esquerda, o craque estará à disposição e deve começar a partida contra o CRB no banco de reservas. A tendência é que ele tenha condições de jogar de 20 a 30 minutos em Maceió.

Quem também deve reforçar o sistema ofensivo do Santos contra o CRB é Guilherme. O atacante se machucou justamente no jogo de ida contra os alagoanos, quando foi substituído no intervalo por causa de uma lesão na perna direita. Contudo, ele vem de um momento complicado em campo, enfrentando uma seca de gols e sendo um dos alvos da torcida.

Contudo, o técnico Cleber Xavier também terá seus desfalques. Soteldo tem uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda e está fora. João Schmidt e Diego Pituca também estão fora da partida. O primeiro trata de lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Já o segundo trata de uma tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda. Gil, com problemas particulares e Escobar, suspenso, são as outras baixas.

O Santos fará mais uma atividade nesta quarta-feira (21/5) antes de viajar para Maceió, para o embate contra o CRB, pela Copa do Brasil.

