Tottenham x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

O campeão da Liga Europa 2024/25 será definido nesta quarta-feira (21). Tottenham e Manchester United se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, em partida única valendo o título da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Ambos os times fizeram uma péssima campanha na Premier League e veem na Liga Europa uma oportunidade de ‘salvar’ a temporada e disputar um torneio europeu em 2025/26.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Klopp está perto de assumir time italiano

Como chega o Tottenham

O Tottenham vai em busca do seu terceiro título de Liga Europa e quer se colocar na segunda prateleira da competição. O Sevilla é o maior vencedor disparado, com sete troféus, seguido por Liverpool, Juventus, Inter de Milão e Atlético de Madrid, todos com três canecos.

No entanto, o clube londrino fez uma temporada muito abaixo do esperado pelos seus torcedores e o técnico Ange Postecoglou chega pressionado para a disputa do título europeu. Isto porque o time faz uma péssima campanha na Premier League, em conjunto com as eliminações na quarta fase da Copa da Inglaterra e na semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Além disso, o treinador enfrenta alguns problemas importantes no elenco para o jogo desta quarta-feira. Isto porque Bergvall, Kulusevski e Maddison, que já foram titulares da equipe, estão lesionados e não entram em campo no San Mamés.

Como chega o Manchester United

O United também fez uma temporada decepcionante para seus torcedores, mas aposta todas as suas fichas na conquista da Liga Europa, onde está invicto. Além disso, o clube de Manchester é o único que ainda não perdeu em competições europeias nesta temporada e quer buscar o bicampeonato do torneio.

Contudo, o time vem de uma derrota por 1 a 0 para o Chelsea, na Premier League, no último final de semana, e o técnico Rúben Amorim também chega pressionado no cargo.

Por fim, o torcedor do United também tem motivos para comemorar. Isto porque Diogo Dalot, Lenny Yoro e Joshua Zirkzee estão recuperados de lesão e foram relacionados para a final em San Mamés. No entanto, De Ligt e Lisandro Martínez, lesionados, seguem fora de combate.

Tottenham x Manchester United

Final da Liga Europa 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 21/05/2025, às 16h (de Brasília).

Local: San Mamés, em Bilbao (ESP).

Tottenham: Vicário; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Højlund, Fernandes. Técnico: Rúben Amorim.

Árbitro: Felix Zwayer (ALE).

Assistentes: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE).

VAR: Bastian Dankert (ALE).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.