São Paulo x Real Brasília (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Real Brasília fazem duelo de opostos nesta quarta-feira (21/5), às 16h, no CT de Cotia, pela 12° rodada do Brasileirão Feminino. O Tricolor está na quarta colocação, com 21 pontos e quer se manter na zona de classificação para o mata-mata nesta reta final de primeira fase. Já o Leão do Planalto é o 13°, com 9 pontos somados e quer se afastar da zona de rebaixamento da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da SPFC Play.

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista é o quarto colocado e pode se garantir na próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino em caso de vitória. Afinal, o São Paulo chegaria aos 24 pontos e o RB Bragantino, primeiro time fora do G-8, chegaria ao menos até os 23 caso vencesse todos os jogos restantes. Além disso, a equipe de Thiago Viana vem empolgada já que vem de três partidas sem perder, com duas vitórias e um empate. Por fim, a esperança de gols fica por conta de Dudinha, que já tem quatro tentos marcados na competição.

Como chega o Real Brasília

Por outro lado, o Leão do Planalto vem de um momento mais complicado. Afinal, a equipe não vence há sete jogos, sendo quatro derrotas e três empates neste período. Além disso, está na 13° colocação, com nove pontos, três a mais que o Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Assim, uma vitória em São Paulo é crucial para o Real Brasília respirar no Campeonato Brasileiro Feminino.

SÃO PAULO X REAL BRASÍLIA

12° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data/hora: 21/05/2025 (quarta-feira), às 16h(de Brasília)

Local: CT de Cotia, Cotia (SP)

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Kaká, Day Silva, Bia Menezes, Maressa, Aline, Camilinha, Isa, Crivelari e Dudinha. Técnico: Thiago Viana

REAL BRASÍLIA:Tainá Rodrigues; Laíne, Edna, Petra Cabrera e Hilary Vergara; Luciana, Laura De La Torre, Maiara Santos e Dani Silva; Katy e Catalina Primo.Técnico: Paulo Ramos.

Árbitro: Vanessa de Souza Guijansque (ES)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

