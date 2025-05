Imagem de possível mãe misteriosa de herdeiro de Cristiano Ronaldo repercute nas redes

A mãe de Cristiano Ronaldo Júnior, filho mais velho de Cristiano Ronaldo, de 14 anos, é um mistério para a mídia. No entanto, uma imagem com a possível mulher misteriosa viralizou recentemente nas redes sociais.

O herdeiro nasceu em 2010, época em que o jogador se relacionava com a modelo russa Irina Shayk. No entanto, ela não é a mãe do garoto. De acordo com periódicos britânicos da época, a mãe biológica de Cristiano Ronaldo Jr. seria uma garçonete norte-americana, com quem Cristiano teria tido um relacionamento de uma noite. Dessa forma, após saber da gravidez, supostamente, a mulher recebeu 10 milhões de libras para abrir mão da guarda e manter o anonimato.

Na imagem, portanto, é possível ver CR7 ao lado de uma mulher, em que parece estarem curtindo uma praia, entre 2009 e 2010. A foto viralizou no último final de semana, uma vez que as semelhanças com o filho mais velho do jogador chamaram a atenção.

@biigoes Depois de 14 anos vazou uma foto de uma mulher, supostamente a mãe de Cristiano Ronaldo Junior #futebol #cr7 #cristianoronaldojr ? som original – biigoes

Cristiano Ronaldo e os filhos

Cristiano Ronaldo é pai de cinco filhos. Além de Cristiano Ronaldo Júnior com a mãe misteriosa, o craque português tem os gêmeos Eva e Mateo, nascidos por barriga de aluguel em 2017. Aliás, no mesmo ano nasceu Alana Martina, fruto do relacionamento com a modelo argentina Georgina Rodríguez. Em 2022, o casal teve outra filha, Bella Esmeralda. A gravidez era de gêmeos, mas um dos bebês faleceu logo após o parto.

