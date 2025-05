Pepê, do Porto, relembra decisão com o Palmeiras e projeta duelo no Mundial

O Mundial de Clubes, com 32 equipes, começará em junho e terminará em julho, nos Estados Unidos. Grandes duelos estão previstos, entre eles o confronto entre o Porto, de Portugal, e o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, que tem histórico no Sporting. O atacante Pepê, ex-Grêmio, falou sobre o reencontro com um antigo adversário dos tempos de Brasil.

No Grupo A, Palmeiras e Porto se enfrentam no dia 15 de junho, em Nova Jersey. Completam o grupo o Inter Miami, dos Estados Unidos, e o Al Ahly, do Egito.

“Sei que o Palmeiras é uma equipe muito competitiva. O Abel, desde que chegou, implementou uma cultura forte e vem conquistando muitos títulos no Brasil. Eu, particularmente, perdi uma final de Copa do Brasil para eles. Entendo a dificuldade de enfrentá-los e reconheço o trabalho que eles vêm fazendo. Precisamos estar totalmente focados para fazer um grande jogo” disse o jogador revelado pelo Grêmio.

Pepê relembrou a final da Copa do Brasil de 2020, disputada logo após a chegada de Abel Ferreira ao futebol brasileiro. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Grêmio, então comandado por Renato Gaúcho, por 3 a 0 no placar agregado e conquistou o tetracampeonato da competição. Agora, ele terá a chance de enfrentar novamente o time paulista.

“Sabemos que não existe jogo fácil. Todos os confrontos serão complicados. Precisamos pensar passo a passo. O nosso primeiro adversário é o Palmeiras, mas também enfrentaremos o Inter Miami, que tem uma grande equipe, com Messi, Suárez e outros jogadores de alto nível. Temos que trabalhar e nos dedicar muito para buscar grandes atuações”, concluiu o jogador, em entrevista ao portal “ge”.

