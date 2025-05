Saiba a programação de Ancelotti até o fechamento da lista da Seleção

Carlo Ancelotti vai comandar a Seleção Brasileira até o fim da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images)

Carlo Ancelotti já sabe como será o seu cronograma até sua chegada ao Brasil para iniciar a sua missão no comando técnico da Seleção Brasileira. Aliás, já há um planejamento bem definido para a recepção do treinador no Brasil. A informação inicial é da ESPN.

O italiano se despedirá do Real Madrid horas depois da partida contra a Real Sociedad, no sábado (24), às 11h15 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Haverá um jantar comemorativo para marcar o adeus do comandante, que embarcará para o Rio de Janeiro na manhã do domingo (25).

A CBF espera que a chegada do treinador aconteça na tarde do domingo. Neste mesmo dia, estará ocorrendo a eleição presidencial na CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na Barra da Tijuca. Samir Xaud, afinal, será o novo presidente da entidade por ser o único a conseguir a inscrever a chapa, com apoio de 25 federações e 10 clubes.

Já na segunda-feira (26), Carletto vai se encontrar com a diretoria eleita para um almoço na sede da Confederação. A ideia dos cartolas é que a primeira entrevista coletiva de Ancelotti e o anúncio de sua lista de convocados seja feita horas depois da refeição. Além disso, será o primeiro contato entre o treinador e dirigentes.

A primeira semana do italiano será no Rio de Janeiro, onde ele viverá inicialmente em um hotel para se adaptar à nova realidade.

Por fim, Ancelotti estreia pela Seleção Brasileira no dia 5 de junho, contra o Equador, em Quito. No dia 10 de junho, o treinador europeu debuta como mandante, contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Brasil, aliás, está na quarta colocação, com 21 pontos.

