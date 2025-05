RB Bragantino x São Paulo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (21/5), às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Massa Bruta está na quinta colocação, com 19 pontos e quer se manter na zona de classificação do mata-mata. Já o Tricolor é o 12° na tabela e precisa reagir caso queira um lugar nas quartas de final da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Massa Bruta TV

Como chega o RB Bragantino

O Massa Bruta vem de um momento bom na competição. Afinal, nos últimos cinco jogos, foram três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Contudo, ainda oscila muito no Brasileirão Sub-20 e ainda não conseguiu emplacar uma sequência muito positiva. Mesmo assim, a equipe segue no G-8 e está muito próximo de se garantir nas quartas de final. Por fim, o destaque da equipe fica por conta de Yuri Leles, com cinco gols em cinco partidas até aqui.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o Tricolor Paulista vem no caminho inverso do RB Bragantino no mesmo período. Afinal, nas últimas cinco partidas da equipe na competição, o São Paulo perdeu três confrontos, empatou um e venceu também apenas um embate. Na última rodada, sofreu uma derrota dolorosa em casa para o Flamengo por 2 a 1. Assim, caso queira uma reação e sonhar com a vaga no mata-mata, precisa começar a reagir na competição e subir na tabela. O destaque é Paulinho, centroavante com seis gols na competição.

RB BRAGANTINO X SÃO PAULO

11° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data/hora: 21/05/2025 (quarta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Reis, Lago, Palacios, Boateng e Cauê; João Lucas, Riquelme e Lima; Filipinho, Gomes e Yuri Leles. Técnico: Fernando Oliveira.

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Igão, Lucas Loss e Guilherme Reis; Andrade, Guilherme Batista e Pedro Ferreira; Matheus Ferreira, Paulinho e Djhordney.Técnico: Allan Barcellos.

Árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

Assistentes: Diego Morelli de Oliveira (SP) e Welber Venancio da Silva (SP)

