Joana Sanz, esposa de Dani Alves, compartilha enxoval do primeiro filho do casal

Joana Sanz exibe itens do enxoval de seu primeiro filho com Dani Alves - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Joana Sanz, companheira de Dani Alves, publicou uma parte do enxoval de seu primeiro filho, nesta terça-feira (20). A modelo mexicana não tinha indicado o sexo do bebê. Entretanto, a predominância da cor rosa de alguns itens deixou a impressão que ela espera uma menina. Entre os acessórios que ela exibiu em suas redes sociais estão uma necessaire, uma bolsa maternidade, uma mantinha e um conjuntinho de macacão, touca e luvinhas. A mulher de Dani Alves demonstrou fascínio, tanto que avaliou positivamente os objetos e vestimentas do enxoval.

A modelo já fez algumas aparições em que ostenta o crescimento da barriga. No começo de maio, aliás, ela compartilhou o álbum de fotos de sua primeira viagem com o ex-jogador depois da Justiça espanhola absolvê-lo de denúncia de estupro. O casal optou por viajar para Paris, capital francesa e cidade na qual o ex-lateral-direito morou quando defendeu o PSG.

O anúncio da gravidez de Joana, primeiro filho de seu relacionamento com Dani Alves, foi impactante. Afinal, a revelação ocorreu somente três dias depois da Justiça espanhola divulgar anulou a condenação de seu companheiro por denúncia de estupro.

Caso envolvendo Dani Alves foi reaberto e vai à instância mais alta da Justiça Espanhola

O Ministério Público de Barcelona apresentou, no dia 7 de maio, um recurso contra a decisão que absolveu Daniel Alves da acusação de estupro, em março. Essa medida leva, então, o processo à instância mais alta da Justiça espanhola: o Tribunal Supremo. A defesa da vítima já havia recorrido da anulação em abril, fato que também contribuiu para reabertura do caso. De acordo com os autos, a Promotoria catalã sustenta o discurso de “avaliação irrefletida e irracional” dos fatos na decisão anterior. Os promotores entendem que a absolvição “condenou moralmente” a denunciante do atleta, ou seja, a vítima. Além disso, a contestação argumenta que o julgamento de segunda instância ignorou elementos de prova disponíveis e tratou o depoimento da acusadora de forma subjetiva.

Com o recurso, o caso passa a ficar sob análise do Tribunal Supremo da Espanha. O órgão possui competência para revisar decisões judiciais de todas as instâncias — salvo em questões constitucionais. Sendo assim, a Justiça espanhola volta a avaliar o mérito da acusação, agora em caráter nacional.

