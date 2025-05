Corinthians vence, encerra jejum e põe pressão no Cruzeiro no Brasileirão Sub-20

O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Sub-20 depois de quatro rodadas sem vitórias. Com gol de Gui Negão, o Timão venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na tarde desta terça-feira (20), na Toca da Raposa I, em Belo Horizonte. A partida foi válida pela 11ª rodada da competição.

Com o resultado, o time paulista está na 12ª posição, com 13 pontos, e se afastou da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Cruzeiro segue estacionado no nono lugar com 14 pontos, vê o rival encostar e acumulou quarta derrota consecutiva na competição.

Depois de um início avassalador, a Raposa emendou uma sequência negativa e perdeu a quarta partida consecutiva no Brasileiro Sub-20. Antes do revés diante do Corinthians, o time celeste sofreu derrota para Athletico-PR, Palmeiras e Juventude.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileirão sub-20, aliás, está marcado para a próxima terça-feira. A equipe mede forças com o Santos, em Santana de Parnaíba, a partir das 18h (de Brasília). Já o Cabuloso, portanto, visita o Cuiabá no dia seguinte, às 16h.

Antes do clássico contra o Peixe, o Timão, assim, entrará em campo pelo Paulistão sub-20. Nesta sexta-feira, os comandados de Orlando Ribeiro enfrentam o Água Santa, fora de casa, às 15h.

Fabrício Bruno de olho!

A partida, aliás, contou com a presença do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeir. Ele levou o filho para acompanhar o jogo na Toca da Raposa I. Além dele, Adilson Batista, diretor das categorias de base do Cruzeiro também estava na Toca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.