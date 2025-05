Internacional x Botafogo (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

A aprazível Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, no Rio Grande do Sul, será palco de Internacional e Botafogo, pela rodada 11 desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola rola, então, às 15h (horário de Brasília).

Como chega o Inter

O Colorado é o lanterna da competição, com apenas sete pontos em 30 disputados no Brasileirão da categoria. Os gáuchos foram, assim, despencando na tabela. Venceram as duas primeiras. Em seguida, porém, perderam sete duelos consecutivos. Na última jornada, ao menos, não foram derrotados. Empataram com o Mineiro em 1 a 1.

Um provável Inter do técnico Renan Brito para o prélio desta semana tem: Esser, Van Henrique, Esley, Evertow e Pablo; Vaghetti, Vinínius e Noal; João Victor, Liuia Felipe e Noal.

Como chega o Botafogo

O Botafogo chegou a frequentar a zona de rebaixamento. Porém, nas últimas jornadas, teve uma melhora e conseguiu subir na tabela do Nacional da categoria. A equipe está na 11ª posição, com 13 pontos. O Glorioso tenta, no Rio Grande do Sul, aliás, o seu terceiro triunfo consecutivo no certame.

Um provável Glorioso do técnico Rodrigo Bellão tem: Luca, Huguinho, Branco, Justino e Luyco; Valim, Valle e Yarlen; Januário, Fortunato e Lobato.

Onde assistir

O cotejo não tem previsão de transmissão

Arbitragem

Tiago Pires Staduto apita. Ele será auxiliado por Artur Avelino Birk Preissler e Matheus Oliverio Rocha. Todos do Rio Grande do Sul.

