Com festa no Etihad, City vence Bournemouth na despedida de De Bruyne

Em dia de festa, com Kevin de Bruyne como protagonista, o Manchester City venceu o Bournemouth por 3 a 1, nesta terça-feira (20), no jogo de encerramento da penúltima rodada da Premier League. O meia belga fez sua última partida com a camisa dos citizens no Etihad Stadium e se despediu dos torcedores. Marmoush abriu o placar com um golaço de fora da área, enquanto Bernardo Silva ampliou antes do intervalo. No segundo tempo, quando ambos os times estavam com 10 jogadores em campo, após as expulsões de Kovacic e Lewis Cook, Nico Gonazález marcou um belo gol e confirmou a vitória. Nos acréscimos, Jebbison anotou o gol de honra para os visitantes.

De Bruyne permaneceu no City durante 10 anos e ajudou a colocar o clube na principal prateleira do futebol europeu. Neste período, o meia belga conquistou seis títulos de Premier League, uma Champions e o Mundial de Clubes. No entanto, em sua despedida, o jogador desperdiçou uma oportunidade inacreditável no primeiro tempo e parou no travessão do Bournemouth.

Com o resultado, o City chegou a 68 pontos e retomou a terceira posição da Premier League. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola abriu dois pontos de vantagem sobre Newcastle, Chelsea e Aston Villa, todos com 66 e concorrentes diretos por uma vaga no G-5, que garante a classificação para a próxima edição da Champions.

Por outro lado, o Bournemouth caiu para a 11ª posição, com 53 pontos, e apenas vai cumprir tabela na última rodada da Premier League. Isto porque, com a derrota nesta terça-feira, o time não tem mais possibilidades de brigar por uma vaga em competições europeias, e tampouco corre risco de rebaixamento.

Além disso, o brasileiro Evanilson, que está na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para os próximos jogos da Seleção Brasileira, foi titular do Bournemouth nesta terça-feira e chegou a acertar a trave no primeiro tempo. Ao mesmo tempo, o atacante vinha em uma grande sequência de cinco gols em cinco jogos.

Homenagens do City para Kevin de Bruyne

O Manchester City fez uma série de homenagens para o craque nesta terça-feira. No gramado do Etihad Stadium, o clube estampou a imagem do rosto de De Bruyne ao lado de uma coroa e da inscrição “King Kev” (Rei Kevin).

Além disso, horas antes do jogo, o dono do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, homenageou o meia belga com um mosaico e um nome de rua dentro do CT do clube.

Aos 33 anos, o belga anunciou em abril que deixará o clube no fim da temporada, depois de dez anos. No entanto, o próximo passo na carreira de De Bruyne ainda não foi revelado.

The Kevin De Bruyne Crescent ???? pic.twitter.com/s4PtaVmq5p — Manchester City (@ManCity) May 20, 2025

Retorno do Bola de Ouro

Além disso, outro destaque na partida no Etihad Stadium foi o retorno do volante Rodri, recuperado de lesão. Após romper o ligamento cruzado do joelho direito e passar oito meses em recuperação, o vencedor da última Bola de Ouro voltou aos gramados e também foi ovacionado pelos torcedores. O espanhol não entrava em campo desde o dia 22 de setembro, no clássico entre City e Arsenal pelo Campeonato Inglês.

Manchester City x Bournemouth

O Manchester City se impôs e fez um grande primeiro tempo no Etihad Stadium. Com muita festa nas arquibancadas para Kevin de Bruyne, o time comandado por Guardiola tomou a iniciativa, trocou bons passes e criou ótimas chances. Dessa maneira, aos 13 minutos, Marmoush recebeu de Kovacic no meio-campo e abriu o placar com um lindo chute no ângulo. Além disso, no fim do primeiro tempo, Kovacic pegou a sobra após jogada de Nunes e tocou para Bernardo Silva. O meia português entrou livre na área e finalizou com categoria para ampliar a vantagem antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o City seguiu com o domínio do jogo, mas poucas chances claras de gol foram criadas. Porém, aos 21 minutos, Kovacic fez falta em Evanilson e recebeu cartão vermelho direto. No entanto, apenas seis minutos depois, Cook também foi expulso ao impedir um contra-ataque e ambos os times ficaram com 10 em campo. Até que, aos 44 minutos, Nico Gonzáles fez boa jogada individual, marcou seu primeiro gol na Premier League e confirmou a vitória do City. Mas, no apagar das luzes, Jebbison anotou o gol de honra para os visitantes e o placar final ficou em 3 a 1.

Jogos da 37ª rodada da Premier League

Sexta-feira (16/5)

Aston Villa 2×0 Tottenham

Chelsea 1×0 Manchester United

Domingo (18/5)

Everton 2 x 0 Southampton

West Ham 1 x 2 Nottingham Forest

Brentford 2 x 3 Fulham

Leicester 2 x 0 Ipswich Town

Arsenal 1 x 0 Newcastle

Segunda-feira (19/5)

Brighton 3×2 Liverpool

Terça-feira (20/5)

Crystal Palace 4×2 Wolverhampton

Manchester City 3×1 Bournemouth

