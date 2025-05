RB Bragantino x Fluminense pelo Brasileirão Feminino: onde assistir

Partida acontece às 15h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 - (crédito: Foto: Divulgação )

RB Bragantino e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 21/5, às 15h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1.

O confronto marca um reencontro entre as equipes que decidiram a Série A2 em 2023, quando o RB Bragantino conquistou o título. Atualmente, o RB Bragantino ocupa a 8ª posição na tabela, com 14 pontos. Por outro lado, o Fluminense está em 10º lugar, com 13 pontos.

A partida promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando a vitória para melhorar sua posição na tabela e se aproximar da zona de classificação para a próxima fase da competição.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 2.

RB Bragantino x Fluminense – Brasileirão Feminino Série A1 (12ª rodada)

Data: Quarta-feira, 21 de maio de 2025

Horário: 15h (de Brasília)

Transmissão: SporTV 2

Escalações

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

