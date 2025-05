Jornalista critica Neymar por presença em outro evento durante derrota do Santos: ???Zombou da torcida???

Neymar voltou a ser o centro das atenções por ausência em derrota do Santos para o Corinthians, na Neo Química Arena, mas presença na final da Kings League, no Allianz Parque - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Neymar protagonizou nova polêmica em sua segunda passagem pelo Santos. Isso porque a presença do craque na final da Kings League, que ocorreu no Allianz Parque,poucas horas depois da derrota do Peixe para o Corinthians, no último domingo (18), teve repercussão negativa. Afinal, o camisa 10 não esteve presente na Neo Química Arena durante o clássico.

Assim, parte da torcida do Alvinegro Praiano e até mesmo alguns jornalistas condenaram a postura do astro. Entre eles, o comentarista Fábio Sormani. O comunicador, em seu canal no YouTube, indicou que Neymar foi responsável por desrespeitar o Santos e seus torcedores.

“A sua presença na final da Kings League foi um tapa na cara do torcedor do Santos, Neymar. O Santos tinha acabado de perder para o Corinthians em Itaquera, afundado na zona de rebaixamento, e você se divertindo na Kings League enquanto o torcedor do Santos estava chorando. Neymar, você zombou da torcida do Santos”, disparou o profissional de comunicação.

Neymar ainda se recupera de lesão e rebateu críticas em tom de deboche

O craque é desfalque há mais de um mês, após uma contusão na coxa esquerda. Apesar disso, o astro está em reta final de recuperação. Ele já treina com o restante do elenco e deve retornar aos gramados no compromisso seguinte do Alvinegro Praiano, a partida de volta pela terceira da Copa do Brasil contra o CRB, que ocorrerá na próxima quinta-feira (22), às 21h30, no estádio Rei Pelé, em maceió.

Com o destaque pela polêmica, o camisa 10 do Peixe se manifestou e rebateu as críticas com postagem irônica em seu Instagram.

O atacante publicou um registro da final da Kings League, em um momento que está sorridente, acompanhada da legenda: ”Personalidade que incomoda, presença que se nota, felicidade que se esbanja”, frisou Neymar.

Importante lembrar que o astro é um dos presidentes da Fúria, equipe que venceu a primeira edição da Kings League Brazil. O time conquistou o título no shootout após empate por 5 a 5 com o Dendele, no tempo normal.

