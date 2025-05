Cruzeiro se reapresenta de olho em jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil

O Cruzeiro reapresentou-se nesta terça-feira (20) após folgar na segunda, já de olho no duelo contra o Vila Nova. Afinal,o jogo está marcado para as 19h (de Brasília) de quinta, no Serra Dourada, na volta da terceira fase da Copa do Brasil. Os jogadores celestes realizaram atividades na Toca da Raposa II.

Nesta terça, alguns titulares no empate em 0 a 0 com o Atlético, no último domingo, ficaram apenas na parte interna do CT realizando trabalhos de recuperação. No entanto, outros foram a campo normalmente.

O meio-campista Japa, fora de ação no Cruzeiro desde o início do ano por lesão na coxa esquerda, participou de trabalhos específicos. O elenco do Cabuloso ainda fará mais uma atividade, nesta quarta-feira, antes de embarcar para Goiânia, palco da partida diante do Vila Nova.

Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Mineirão, a Raposa pode perder por até um gol de diferença que avança na Copa do Brasil. Derrota por dois ou mais leva a partida para os pênaltis.

Após o duelo contra os goianos, o Cruzeiro retorna a Belo Horizonte para treinos na sexta e no sábado. No domingo, às 20h30 (De Brasília), a equipe visita o Fortaleza, no Castelão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

