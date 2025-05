Artilheiro da liga, ex-Flamengo projeta disputa nos playoffs pelo acesso à elite saudita

Na próxima sexta-feira (23), começam os playoffs de acesso da Segunda Divisão da Arábia Saudita. Afinal, o Al-Adalah, do brasileiro Alan Cariús, artilheiro da competição, enfrenta o Al-Bukiryah pelas semifinais. Assim, a equipe está em busca de um lugar na Saudi Pro League, divisão de elite do país.

O camisa 10 do Al-Adalah é o principal nome do time. Com 20 gols na competição, ele foi o maior goleador da temporada regular do torneio e também tem oito assistências. Dessa maneira, Alan projetou pela semifinal dos playoffs e afirmou que a equipe está preparada para buscar a vaga na decisão, e seguir na briga pelo acesso.

LEIA MAIS: Flamengo monitora situação de Firmino na Arábia Saudita

“Estamos com o foco total nesse confronto. Feliz pela classificação aos playoffs, mas sabemos que precisamos estar com o foco total em busca do nosso objetivo, que é o acesso para a Saudi Pro League. Vamos com muita entrega e dedicação para conseguir a vaga na final e seguir na luta pela promoção”, disse Alan.

Alan Cariús tem passagem pelo Flamengo e Volta Redonda

O brasileiro, que no Brasil passou pela base do Flamengo, onde foi campeão da Copinha em 2016, também teve passagem pelo Volta Redonda e pelo futebol turco e austríaco. Hoje, Alan vive o melhor momento de sua carreira no futebol saudita e foi o artilheiro da temporada regular da competição. O camisa 10 também falou sobre sua boa fase.

“Estou muito feliz com o momento que vivo por aqui, brigando pela artilharia e podendo contribuir desta maneira com o clube, em busca dos nossos objetivos. Vou seguir batalhando até o fim da temporada, para que se tudo der certo, poder confirmar a artilharia da competição e celebrar este grande momento”, completou.

Al-Adalah e Al-Bukiryah se enfrentam na sexta-feira (23), às 13h (horário de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.