Lesionado, Wendel fica no Brasil até anúncio do Botafogo

No Rio de Janeiro desde a última semana, Wendel não voltará mais para a Rússia. Com isso, o reforço do Botafogo, lesionado, encerra, portanto, o seu ciclo no Zenit e fica na Cidade Maravilhosa até a data do anúncio oficial. A informação é do site “ge”.

Wendel será jogador do Botafogo a partir de 2 de junho, data que marca a abertura da janela de transferências internacionais para o Super Mundial de Clubes da Fifa. Até lá, aliás, ele não pode frequentar as dependências do Mais Tradicional.

O volante sofreu uma lesão na coxa direita, no início de maio, quando defendia o Zenit. Ele faz tratamento em três períodos, monitorado pelos médicos do Botafogo.

A expectativa é que Wendel esteja à disposição da comissão técnica do Botafogo para a estreia do time alvinegro no Mundial dos Estados Unidos. O Mais Tradicional enfrenta o Seattle Sounders, em 15/6, em Seattle.

