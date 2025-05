Empresário de Klopp nega acerto com clube italiano

O jornal italiano ‘La Stampa’ garantiu na noite da última segunda-feira (19) que a Roma já tinha um acordo com Jürgen Klopp para assumir o comando da equipe no lugar de Claudio Ranieri. Segundo a publicação, o treinador alemão teria dado o “sim” ao presidente do clube, Dan Friedkin, às 22h57 do último domingo. Dessa maneira, Klopp estaria pronto para voltar ao trabalho, um ano após deixar o Liverpool, período em que atuou como consultor da Red Bull. No entanto, o empresário de Klopp, Marc Kosicke, negou a informação em entrevista ao jornal alemão ‘Bild’.

“Um absurdo total. Está ficando cansativo ter que comentar constantemente esses boatos”, disse o agente.

LEIA MAIS: Com festa no Etihad, City vence Bournemouth na despedida de Kevin De Bruyne

Horas antes, Kosicke já havia negado a mesma informação ao site saudita ‘winwin.com’.

“Klopp na Roma? Não é verdade!”, indagou.

Na sua primeira entrevista coletiva como executivo da Red Bull, em janeiro, Klopp já havia deixado claro que não planejava voltar a treinar tão cedo.

“Eu já não era feliz como técnico; era a mesma coisa todas as semanas, um jogo após o outro. Sou uma pessoa muito curiosa e queria tentar algo novo”, disse o ex-treinador do Liverpool.

Por fim, nos últimos meses, também surgiram rumores sobre um possível interesse do Real Madrid em contar com Klopp. Na época, Kosicke respondeu às especulações.

“Jürgen está muito feliz com seu novo papel como Chefe Global de Futebol na Red Bull”, explicou o empresário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.