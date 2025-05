Aparecidense x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o empate com o Juventude, o Fluminense volta suas atenções para o jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Assim, a equipe carioca mede forças com a Aparecidense, nesta quarta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), no Mané Garrincha. Com o triunfo por 1 a 0 na partida de ida, os comandados do técnico Renato Gaúcho tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.

Dessa forma, vale lembrar que o Tricolor eliminou o Águia de Marabá, em uma goleada por 8 a 0, e o Caxias, nas duas primeiras fases do torneio nacional. O time goiano, por sua vez, passou pelo Votuporanguense, nos pênaltis, e pelo Cascavel.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (21) terá a transmissão da Amazon Prime (serviço de streaming).

Como chega a Aparecidense

O técnico Lúcio Flávio deve repetir os onze iniciais que fizeram uma boa partida no Maracanã, pois não terá desfalques. Nesse sentido, o principal destaque daquela partida foi o goleiro Matheus Alves, com defesas importantes que impediram vitória elástica do Tricolor e deixaram o Camaleão vivo na disputa. Na rodada mais recente da Série D do Brasileirão, aliás, o time bateu o Goiânia por 3 a 1 e ocupa o 2º lugar do Grupo 5.

Como chega o Fluminense

O técnico Renato Gaúcho não poderá contar mais com Renato Augusto, que rescindiu seu contrato, de forma amigável, nesta segunda-feira (19). Além disso, não terá Germán Cano, que tem uma lesão no joelho esquerdo, assim como Canobbio, que passou por uma cirurgia após fraturar a face. Otávio e Facundo Bernal também desfalcam a equipe carioca por conta de suas respectivas lesões, enquanto Keno e Freytes também estão fora.

APARECIDENSE x FLUMINENSE

Copa do Brasil – Jogo de volta da 3ª fase

Data e horário: 21/5/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)

APARECIDENSE: Matheus Alves; David Junio, Vanderley, Wellington Carvalho e Xavier; Dyego, Allef e Juninho; João Marcos, Kaio Nunes e Stéfano Pinho. Técnico: Lúcio Flávio.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

