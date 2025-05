Corinthians x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians busca confirmar sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (21/5), quando encara o Novorizontino, às 21h30, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. O Timão venceu o duelo de ida por 1 a 0, fora de casa e joga por um empate para avançar. Já o Tigre precisa vencer por um gol de diferença para levar o embate para os pênaltis ou por dois tentos para avançar direto no torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Corinthians

O Timão viu Rodrigo Garro treinar com as chuteiras desamarradas e sem qualquer proteção no joelho, mas o argentino ainda não terá condições de jogo ainda. Afinal, ele vem de uma lesão incômoda no local e deve estar à disposição apenas nas próximas partidas do Brasileirão. Além disso, Memphis Depay e Matheuzinho estão sob os cuidados da equipe de fisioterapia e também estão fora. O holandês se recupera de uma torção no tornozelo direito e o lateral faz tratamento por causa de um edema na coxa direita. Assim, a grande dúvida fica na lateral-direita, se Léo Maná ficará com a vaga ou Félix Torres será improvisado no setor.

Como chega o Novorizontino

CORINTHIANS X NOVORIZONTINO

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data/hora: 21/05/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri (Matheus Bidu); Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

NOVORIZONTINO: Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Willian Farias, Luís Oyama e Matheus Frizzo; Nathan Fogaça e Pablo Dyego. Técnico: Umberto Louzer.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

