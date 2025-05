Flamengo x Botafogo-PB: onde assistir, escalações e arbitragem

Com desfalques e time misto, o Flamengo recebe o Botafogo-PB nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na primeira partida, o Rubro-Negro sofreu por causa da noite imprecisa, mas venceu por 1 a 0, com gol de Joshua nos minutos finais. Assim, a equipe de Filipe Luís precisa de apenas um empate para selar a classificação às oitavas de final. Em caso de vitória do Belo por um gol de diferença, a partida será definida em cobrança por pênaltis.

Quem avançar para as oitavas de final vai receber uma quantia de R$ 3.638.250. Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo levou R$ 73,5 milhões só pela conquista do título em 2024. Do outro lado, o Botafogo-PB, assim, busca fazer história no Maracanã para ganhar essa quantia.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Botafogo-PB, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, aliás, terá transmissão da Amazon Prime Video (Streaming).

Como chega o Flamengo

O Flamengo ligou o sinal de alerta para a condição física dos seus jogadores em meio ao calendário de jogos. No último domingo, o time empatou por 0 a 0 com o Botafogo. A notícia ruim ficou por conta de Nico de la Cruz, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo e ficará afastado por algumas partidas.

Diante disso, o técnico Filipe Luís deve poupar algumas peças no confronto. O treinador afirmou em coletiva que alguns atletas do time estão atuando no limite físico. Gerson, após cumprir suspensão no Brasileirão, deve sair como titular, já que Allan, De la Cruz e Erick Pulgar estão lesionados. A principal dúvida é quanto a presença de Arrascaeta, poupado no clássico carioca, pode retornar na partida. No ataque, Gonzalo Plata segue com edema ósseo no joelho direito e só deve voltar a jogar no Mundial de Clubes.

Como chega o Botafogo-PB

Do outro lado, o Belo terá mudanças para o confronto. A diretoria contratou um novo treinador para o comando da equipe. No último dia 12, Antônio Carlos Zago, aliás, foi demitido do cargo após seis jogos a frente do clube. Seu substituto é o experiente Márcio Fernandes. O treinador de 63 anos, assim, chega para sua primeira passagem pelo time.

Na sua estreia, o Belo ficou no empate por 1 a 1 com o Maringá e estacionou nos 6 pontos na Série C. Os últimos resultados não são positivos para o time paraibano. Afinal, são seis partidas sem vitórias com três empates e três derrotas. Com poucos dias de treino, Márcio, portanto, pode repetir o time titular no empate no Paraná em busca de reverter a desvantagem diante do Rubro-Negro.

FLAMENGO x BOTAFOGO-PB

Copa do Brasil – Terceira fase (Jogo de volta)

Data-Hora: 21/5/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Amazon Prime Video

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Pedro (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

BOTAFOGO-PB: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Silvinho, Rodrigo Alves e Denilson. Técnico: Márcio Fernandes.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

