Fortaleza x Palmeiras (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Fortaleza recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, no Ceará, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Alviverde é líder isolado da tabela, com 23 pontos, enquanto o Tricolor de Aço aparece na sexta colocação, com 17.

Onde assistir

Sem transmissão divulgada até o fechamento desta matéria.

Como chega o Fortaleza

Após emplacar quatro vitórias consecutivas, o Fortaleza perdeu para o Vasco na última semana por 4 a 2 e, portanto, estacionou na sexta colocação da tabela. A seis pontos do Palmeiras, o Laion precisa de uma vitória sobre o líder para diminuir a diferença para apenas três. O fator casa, aliás, pode se tornar um diferencial para a equipe nordestina.

Como chega o Palmeiras

Líder do campeonato e com apenas uma derrota até aqui, o Verdão chega embalado com sete vitórias consecutivas na temporada. A última, aliás, foi sobre o Athletico-PR por 2 a 1. Assim, o atual campeão se isola ainda mais no campeonato em busca de outro título brasileiro. Riquelme Fillipi, que marcou no último confronto pelo torneio, é o artilheiro da equipe.

FORTALEZA X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 11ª rodada

Data e horário: 21/05/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, Maracanaú (CE)

Onde assistir: –

FORTALEZA: Cássio; João Vitor, João Fuhr, Guilherme, Kauan Richard; Dimas, Joel Reyes, Lucas Emanoel, Landerson; Bruno Branco, Daniel. Técnico: Léo Porto

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho (Giulio), Larson e Erick Belé; Heittor, Riquelme Fillipi e Sorriso.Técnico: Lucas Andrade

Árbitro: Wanderson Marques Martins (CE)

Assistentes: Francisco Marcondes Mendes Simao e Tiago Castro (CE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.