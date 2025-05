Ex-United, Rafael se mexe para convencer CR7 a jogar pelo Botafogo

Ex-Manchester United, Rafael entrou na jogada para tentar convencer o ex-companheiro Cristiano Ronaldo a jogar o Super Mundial de Clubes pelo Botafogo. Afinal, nesta terça-feira (20), o ex-defensor, que se aposentou jogando pelo Glorioso em dezembro, acionou o ex-zagueiro Rio Ferdinand, a quem pediu um pequeno favor. Falar com o atacante português sobre o Mais Tradicional.

“Rio, onde você está? Diga ao Cristiano Ronaldo para vir ao Botafogo, meu amigo. Diga a ele para jogar o Mundial de Clubes pelo Botafogo, por favor, e envie essa mensagem para ele”, disse em um áudio, em inglês, ao ex-companheiro de Manchester United.

O ex-jogador inglês, outra referência na história dos Diabos Vermelhos, respondeu com emojis de gargalhadas.

Ferdinand, Cristiano Ronaldo e Rafael estiveram juntos no futebol inglês. Os dois primeiros são mais velhos em Old Trafford, algo que os coloca mais próximos. O brasileiro, por sua vez, estreou no time profissional dos Diabos Vermelhos somente na temporada 2008/2009, a última do craque lusitano pelo Manchester United. Em seguida, ele reforçaria o Real Madrid.

“Já fiz a minha parte”, brincou Rafael, em uma postagem do Instagram.

Segundo o jornal espanhol “Marca”, um clube brasileiro entrou em contato com o estafe de Cristiano Ronaldo para trazê-lo para o Mundial de Clubes. O Glorioso, porém, nega contato com o gajo. No domingo (18), o técnico do time alvinegro, Renato Paiva, se divertiu com a situação. O camisa 7 atualmente defende o Al-Nasrr, da Arábia Saudita, clube, aliás, que teve, em 2023-2024, Luís Castro, ex-Botafogo, como treinador.

