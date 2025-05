Facundo Torres destaca união dentro do elenco do Palmeiras: ‘Tudo ajuda’

O Palmeiras vive um grande momento dentro da temporada. Na liderança do Brasileirão, classificado com a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o Verdão agora busca confirmar a vantagem conquistada no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Ceará, na próxima quinta-feira (22).

Segundo jogador que mais atuou na temporada, com 28 partidas, o uruguaio Facundo Torres enfatizou a união do grupo palmeirense. Para o atacante, a sequência de resultados positivos faz com que o elenco trabalhe melhor e o ambiente fique o mais agradável possível.

“Tudo ajuda, tudo vai no mesmo caminho. Se ganhamos, trabalhamos melhor, o clima fica muito bom. Aqui, somos muito unidos, é um grupo muito especial, e isso contagia também para o campo. Lembro de nós todos juntos com a torcida depois das vitórias e isso está dando resultado. Nos ajuda a ganhar confiança, jogo a jogo. É claro que, ganhando, tudo funciona melhor”, destacou.

Mesmo com a vantagem no confronto da Copa do Brasil, Facundo acredita que o Palmeiras terá um jogo complicado contra o Ceará. O uruguaio apontou as qualidades do Vozão e também as diferenças que há em cada competição.

“O Ceará tem uma equipe muito boa, muito forte. Pude sentir isso quando jogamos lá como visitantes. Eles têm um time muito bom, então temos de ter muita concentração no jogo de quinta. Temos que virar a chave rápido, jogar Libertadores quando tem de jogar, Brasileirão também estamos em bom momento, e agora vamos à Copa do Brasil e tentar fazer o mesmo”, pontuou.

