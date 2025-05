Léo Jardim brilha nos pênaltis, e Vasco despacha Operário-PR na Copa do Brasil

O Vasco está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, o Cruz-Maltino fez o dever de casa e venceu o Operário-PR nos pênaltis por 7 a 6 após nova igualdade por 1 a 1, nesta terça-feira (20), em São Januário. Dessa forma, confirmou a classificação para a próxima fase. O atacante Rayan marcou o gol vascaíno após frango do goleiro Elias, enquanto Ademílson empatou para os paranaenses aos 48 da etapa final. Nas penalidades, Léo Jardim brilhou e assegurou a classificação.

Veja os resultados da 3ª fase da Copa do Brasil!

Com a vitória, o Vasco avança às oitavas de final. Contudo, o próximo adversário será definido em sorteio pela CBF. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. O clássico marca o reencontro do técnico Fernando Diniz com o Tricolor das Laranjeiras, onde foi campeão do Carioca, Libertadores e Recopa.

Vasco sai na frente em frango do goleiro Elias

Após o empate no jogo de ida, o Vasco teve a oportunidade de decidir a classificação no caldeirão de São Januário. Dessa forma, propôs o jogo à moda Fernando Diniz e controlou as ações. Entretanto, inicialmente não conseguiu transformar o volume em oportunidades. Do outro lado, o Operário-PR resistiu à pressão e tentava explorar o contra-ataque, mas não ameaçava a defesa cruz-maltina.

O primeiro tempo, no geral, foi morno. Contudo, as oportunidades apareceram nos últimos 15 minutos. Paulo Henrique criou a primeira grande oportunidade do Vasco, aos 33, mas Elias fez grande defesa. Depois, no entanto, o goleiro frangou em finalização de Rayan, aos 41, para a alegria dos vascaínos em São Januário. No fim, o Operário-PR assustou com Daniel Amorim e Joseph, mas Léo Jardim salvou.

Vasco sofre gol no fim, mas vence nos pênaltis

Atrás no placar, o Operário-PR foi obrigado a atacar. Contudo, deixou espaços. Assim, o Vasco explorou o contra-ataque e criou duas boas chances com Nuno Moreira e Lucas Piton nos primeiros 15 minutos. Na finalização do lateral-esquerdo, o goleiro Elias fez grande defesa e manteve a equipe paranaense viva na partida.

Apesar de deixar espaços na defesa, o Operário-PR conseguiu criar boas situações, principalmente depois dos 20 minutos quando o Vasco sentiu o desgaste físico. O time paranaense levava vantagem no jogo aéreo e tentou explorar isso. Contudo, não aproveitava as chances. Daniel Amorim, aos 20, perdeu a primeira boa chance. Depois, foi a vez de Neto Paraíba parar em grande defesa de Léo Jardim.

O jogo ficou tenso. Assim, o técnico Fernando Diniz abriu mão da qualidade de jogadores como Coutinho, Nuno Moreira e Rayan, e colocou nomes com mais energia, como Mateus Carvalho, Loide Augusto e Adson. Aliás, a decisão do treinador deu certo. Depois das mudanças, o Vasco retomou o controle e criou duas chances perigosas com Lucas Piton e Loide Augusto. Contudo, o Operário-PR empatou no apagar das luzes, com Ademílson, de cabeça, e levou a decisão para os pênaltis.

Nos pênaltis, o Vasco levou a melhor e venceu por 7 a 6. Vegetti, Tchê Tchê, Lucas Piton, Mateus Carvalho, Adson, Hugo Moura e Loide Augusto converteram. Já João Victor e Paulo Henrique perderam. Contudo, o goleiro Léo Jardim brilhou e defendeu as cobranças de Neto Paraíba, Thales Oleques e Allan Godói.

VASCO 1 (7) X 1 (6) OPERÁRIO-PR

Copa do Brasil – 3ª fase (jogo de volta)

Data: 20/05/2025

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Rayan, 41’/1ºT (1-0); Ademílson, 48’/2ºT (1-1)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho (Loide Augusto, 24’/2ºT); Rayan (Adson, 28’/2ºT), Nuno Moreira (Mateus Carvalho, 23’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

OPERÁRIO-PR: Elias; Thales Oleques, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano (Cristiano, 35’/2ºT); Fransérgio (Índio, 28’/2ºT), Zuluaga (Neto Paraíba, 17’/2ºT) e Boschilia; Marcos Paulo (Rodrigo Rodrigues, 29’/2ºT), Allano e Daniel Amorim (Ademílson, 35’/2ºT). Técnico: Bruno Pivetti

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Cartões amarelos: Adson (VAS); Ademílson (OPE)

