Athletico elimina Brusque e avança às oitavas na Copa do Brasil

O Athletico-PR está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Não foi nada fácil, mas o time paranaense venceu o Brusque nesta terça-feira, 20/5, por 1 a 0, em sua casa, na Ligga Arena. O gol saiu logo no primeiro minuto, com o jovem Kauã Moraes. O lateral-direito de 18 anos vibrou aos prantos com seu primeiro tento logo em sua estreia como profissional. Como o duelo de ida, em Santa Catarina, terminou 0 a 0, o resultado em Curitiba garantiu a classificação.

Com a passagem de fase, o Athletico abocanhou a premiação de R$ 3.638.250,00, cota para qualquer agremiação que chega às oitavas de final da Copa do Brasil.

Garoto brilha com gol relâmpago pelo Athletico

O jogo foi elétricoe emocionante com muita intensidade ofensiva e ótimas oportunidades para os dois times durante os 90 minutos. O Athletico teve a felicidade de marcar um gol logo no primeiro minuto. Isaac fez grande jogada pela esquerda e chutou para defesa parcial de Matheus Nogueira. Mas a sobra ficou com o garoto Kauã Moraes, que, em seu primeiro jogo como profissional, mandou para a rede aos dois minutos. Vibrou e chorou muito na comemoração.

O Brusque equilibrou o jogo. Apesar de levar alguns sustos na defesa, com Isaac e Renan Peixoto desperdiçando chances claras, o time visitante ofereceu perigo. Por sorte, o Furacão não sofreu o empate em um belo chute de Biel de fora da área. O Brusque ainda lamentou um gol anulado pelo VAR: após cobrança de falta pela esquerda feita por Moccelin, Abrahão se chocou com o goleiro Mykael e a bola entrou. Seria gol contra, mas o VAR identificou um toque de mão de Álvaro, do Brusque, no momento da trombada.

Segundo tempo lá e cá

A etapa final começou a mil. O Athletico quase marcou com 30 segundos, e o Brusque respondeu com duas oportunidades. A segunda, uma finalização de Veras que Mykael salvou. O jogo perdeu em intensidade, e isso fez com que os treinadores portugueses de ambos os times fizessem muitas mudanças. Antes dos 22 minutos, todas as dez alterações foram feitas. Com os times muito alterados, as chances voltaram. Na maior delas, Renan Peixoto entrou sozinho na área, mas chutou nas mãos de Matheus Nogueira. Era gol feito e que mudaria o jogo para o Athletico.

Esquivel também mandou uma que passou raspando para o time da casa. Contudo, na reta final, o Brusque, precisando do empate para levar aos pênaltis, pressionou. Aí brilhou Mycael, com boas intervenções. O Furacão criou chances, mas não teve sucesso em dois lances com Zapelli. Entretanto, o placar 1 a 0 se manteve e bastou para classificar os paranaenses. Alívio para os mais de 17 mil atleticanos na Ligga Arena.

ATHLETICO 1X0 BRUSQUE

3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data: 20/5/2025

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

Público: 17.670

Renda: R$ 383.420,00

Gols: Kauã Moraes, 2’/1ºT (1-0)

ATHLETICO: Mycael; Kauã Moraes (Bekezi, 17’/2ºT), Habraão, Léo e Esquivel; Felipinho, João Cruz (Zapelli, 17’/2ºT) e Giuliano (Falcão, 7’/2ºT); Luiz Fernando (Velasco, 7’/2ºT), Isaac (Tevis, 22’/2ºT) e Renan Peixoto. Técnico: João Correia (interino)

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Thiago Freitas (Ítalo, Intervalo), Éverton Alemão, Jhan Torres e Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel e Paulinho Moccelin (Vinicius, 16’/2ºT); Biel (Thomaz, Intervalo), Diego Mathias (Robinho, 16’/2ºT) Álvaro (João Veras, Intervalo). Técnico: Filipe Gouveia

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Leo Pelé (ATH); Thiago Freitas, Alex Ruan (BRU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.