Ex-zagueiro Lúcio passa por duas cirurgias após sofrer queimaduras em acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, teve 18% do corpo queimado e passou por duas cirurgias. A informação foi divulgada nesta terça-feira (20) pela assessoria do ex-jogador. Ele está internado desde a última quinta-feira (15) em um hospital particular de Brasília após sofrer acidente doméstico com uma lareira ecológica.

Lúcio manuseava o equipamento, também chamado de biolareira, que utiliza álcool como combustível. A chama produzida é real, mas não gera fumaça ou resíduos, o que permite o uso do equipamento em ambientes fechados. Ainda assim, o manuseio exige cuidados redobrados, já que o álcool é altamente inflamável.

Nas redes sociais, Lúcio compartilhou uma foto em que aparece andando pelo corredor do hospital ao lado da esposa, Marília Forgiarini. Com braços e pernas enfaixados, o ex-capitão publicou uma mensagem de fé e citou um salmo da Bíblia, onde demonstra resiliência e confiança na recuperação. A imagem repercutiu entre torcedores e ex-companheiros de profissão.

Segundo o boletim mais recente da assessoria, o quadro clínico de Lúcio é estável, mas ele segue sob cuidados intensivos. O tratamento agora se concentra no controle da dor, na hidratação e na cicatrização das áreas afetadas. Ídolo em clubes como Internacional, Bayer Leverkusen, Internazionale e São Paulo, o ex-jogador tem recebido apoio nas redes sociais de fãs e admiradores que torcem por sua pronta recuperação.

