São Paulo volta a vencer o Náutico e avança na Copa do Brasil

O São Paulo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (20), o Tricolor voltou a vencer o Náutico, repetindo o placar de 2 a 1. Luciano, o terceiro no confronto, abriu o placar e Rodriguinho, encerrando um jejum de três anos, fechou o marcador. Hélio Borges descontou para o Timbu.

Agora, o Tricolor fica no aguardo do sorteio para a definição do adversário das oitavas de final. Agora o São Paulo se prepara para encarar o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (24). Já o Náutico volta a campo no mesmo dia, contra a Ponte Preta, pela sétima rodada da Série C.

Gol no começo e expulsões na primeira etapa

A partida começou com o São Paulo indo para cima. Lucas Ferreira recebeu pela esquerda e chutou cruzado para boa defesa de Muriel. No segundo lance de perigo, Oscar cobrou escanteio na cabeça de Luciano, que subiu sozinho e marcou o seu terceiro gol no confronto. Se a situação já era boa, melhorou quando Marquinhos acertou um pisão no pé de Cédric Soares e recebeu o vermelho, com o auxílio do VAR.

Antes que o Tricolor conseguisse aproveitar a vantagem em campo, o VAR entrou em ação mais uma vez. Ferraresi acertou carrinho perigoso em cima de Igor Fernandes. O árbitro deu só o amarelo, mas, após revisão, expulsou o venezuelano. Com dez para cada lado, o Náutico cresceu no jogo e teve sua primeira oportunidade, quando Carlinhos ficou com a bola, girou e bateu firme para defesa de Rafael. O São Paulo ainda teve duas oportunidades para ampliar. Primeiro, André Silva subiu sozinho na área e mandou por cima da meta. Depois, Lucas Ferreira bateu forte da esquerda e parou em defesa de Muriel.

São Paulo amplia e confirma a vaga

Na segunda etapa o Náutico começou mais com a bola e tentou criar oportunidades. Na melhor que teve, Thalissinho arriscou da entrada da área e parou em defesa de Rafael. Entretanto, o São Paulo consegui controlar a partida e se defender bem. Quando teve a oportunidade de ampliar, André Silva recebeu na pequena área e mandou por cima da meta.

Depois das alterações, o Tricolor conseguiu fazer o segundo. Ryan recebeu no ataque e chutou para defesa de Muriel. No rebote, Rodriguinho bateu bonito e voltou a marcar após três anos de jejum. O Náutico ainda conseguiu descontar. Após cobrança de escanteio, Rayan desviou e a bola ficou para Hélio Borges, que parou em Rafael na primeira, mas não desperdiçou na segunda. O gol chegou a ser anulado em campo, mas foi validado pelo VAR.

Nos acréscimos, Rodriguinho recebeu bola de Oscar, driblou Muriel e chutou, com o gol vazio, para fora. Entretanto, a chance não fez falta e o São Paulo garantiu sua vaga nas oitavas de final.

NÁUTICO 1 X 2 SÃO PAULO

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 20/05/2025

Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)

Público/Renda: 16.832 torcedores/R$ 1.600.968,00

Gols: Luciano, 3’/1ºT (0-1); Rodriguinho, 29’/2ºT (0-2); Hélio Borges, 37’/2ºT (1-2)

NÁUTICO: Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo, intervalo), Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir (Igor Pereira, 32’/2ºT), Marco Antônio (Hélio Borges, 35’/2ºT), Marquinhos e Patrick Allan (Thalissinho, intervalo); Kelvin (Caio Vitor, 23’/2ºT) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Cédric Soares (Bobadilla, 43’/2ºT), Alisson (Pablo Maia, 18’/2ºT ), Enzo Díaz e Oscar; Lucas Ferreira (Rodriguinho, 18’/2ºT), Luciano (Ruan, 43’/2ºT) e André Silva (Ryan, 28’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maíra Mastella Moreira (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Hélio do Anjos e Carlinhos (CNC); Enzo Díaz, Rodriguinho e Luis Zubeldía (SPFC)

Cartões Vermelhos: Marquinhos (CNC); Ferraresi (SPFC)

