Grêmio é eliminado da Copa do Brasil pelo CSA, da Terceirona

O Grêmio deu adeus à Copa do Brasil de 2025. Na noute desta terça-feira, 20/5, não saiu do 0 a 0 com o CSA, na Arena do Grêmio. O jogo foi pela volta da 3ª fase da competição. E como no jogo de ida, em Maceió, os alagoanos venceram por 3 a 2, o resultado valeu a classificação, para desespero dos 13.164 gremistas presentes ao estádio. Afinal viram seu time deixar a desejar e cair diante de um rival que é apenas no nono colocado da Terceirona do Brasileiro. Mas os gremistas reclamaram muito de um gol anulado de Aravena, no finzinho.

Com a sua vaga às oitavas de final assegurada, o CSA garante também a premiação de R$ 3.638.250, cota para todos os times que avançam à próxima fase da Copa do Brasil.

Grêmio domina, mas a bola não entra

Com problemas na lateral-direita (João Pedro, Lucas e Serrote machucados), Mano adaptou o volante Ronald na posição. Funcionou, já que a marcação estava reforçada e o CSA, que entrou com a vantagem do empate para avançar, ficou bem recuado. Como era de se esperar, os gremistas ficaram em cima durante todo primeiro tempo, construindo quatro chances e as duas melhores com Christian Olivera na párea e um chute do lateral-esquerdo Marlon de fora da área. Nas duas, o goleiro Gabriel Féliz fez ótimas defesas, garantindo o placar em 0 a 0.

No segundo tempo, o Grêmio voltou sonolento. Só acordou depois que o CSA perdeu uma chance de ouro aos quatro minutos, quando, em uma confusão na área, Marcinho, quase na pequena área, chutou por cima. O jogo foi passando, mas o time gremista não se encontrava. Teve uma chance em chute de Braithwaite, mas era muito pouco. Mano tratou de fazer alterações, mudando todo o ataque.

Gol anulado e tempo fecha na reta final

A torcida, sentindo que a eliminação era iminente, apoiou muito o time na reta final. E quase explodiu em festa quando Arezo cabeceou para nova grande defesa de Gabriel Félix. Ou, nos acréscimos, quando, após escanteio e confusão na área, Aravena e Braithwaite chutaram para defesa de Brazão e Enzo salvou em cima da linha — até que Aravena mandou para a rede. Seria o gol que levaria a decisão para os pênaltis. Mas o juiz anulou por falta de Kannemann em Igor Bahia. O clima esquentou com reclamações do Grêmio. Arezo, que empurrou o árbitro Matheus Candançan, foi expulso.

E o goleiro Volpi, aos 55 minutos, fez um defesaço em chute de Igor Bahia que evitou a derrota. Fim de jogo e Grêmio rebaixado. E a torcida gritava: “Time sem Vergonha”.

GRÊMIO 0X0 CSA

3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data: 20/05/2025

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Gol: –

GRÊMIO: Tiago Volpi; Ronald (Lucas Esteves, 32’/2ºT), Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon (Pavón, 32’/2ºT); Villasanti, Dodi, Monsalve (Arezo, 9’/2ºT) e Christian Olivera (Alysson, 20’/2ºT); Amuzu (Aravena, 20’/2ºT) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque (Luís Gustavo, 17’/2ºT), Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola (Marcão, 42’/2ºT), Silas, Camacho e Guilherme Cachoeira (Vander, 33’/2ºT); Tiago Marques (Igor Bahia, 17’/2ºT) e Baianinho (Marcelinho, Intervalo). Técnico: Higo Guimarães

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Marlon, Kannemann, Arezo (GRE); Baianinho, Enzo, Luis Gustavo, Betão (CSA)

Cartão Vermelho: Arezo (GRE, 48’/2ºT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.